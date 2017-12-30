СМИ: российские корабли переправляли нефть на северокорейские

В октябре и ноябре текущего года российские суда доставляли контрабандную нефть в КНДР, передает агентство Reuters, ссылаясь на источники в европейской службе безопасности. Как отметил один из собеседников агентства, в этом году российские суда несколько раз производили переправку нефтепродуктов на северокорейские корабли. По словам второго источника, нет доказательств, что их поддерживает российское государство, но эти российские суда дают северокорейцам дорогу жизни.

Источники, отмечая фиксирование поставок в октябре и ноябре, ссылаются на данные морской разведки и спутниковые снимки российских кораблей, которые работают в Тихом океане. Как уточняется, на фото со спутников можно заметить необычные перемещения некоторых российских судов, в том числе отключения транспондеров, позволяющих установить точное нахождение.

Одним из судов, которые доставляли нефть в Северную Корею, был танкер "Витязь". По данным источников, в октябре он перекачал топливо на северокорейский танкер "Сам Ма 2". В том же месяце в течение двух дней плавания в открытом море на танкере был выключен транспондер. Ярослав Гук, заместитель директора компании "Алиса", владеющей "Витязем", отрицает любые контакты с судами КНДР и отмечает, что это было бы безумием и это опасно. Таможенная служба и Министерство иностранных дел России отказались комментировать ситуацию.