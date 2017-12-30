Посол РФ в США считает, что Трамп хочет наладить отношения с Москвой

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов считает, что Дональд Трамп не отказался от желания поладить с Россией. Об этом глава диппредставительства в Вашингтоне заявил в пятницу, 29 декабря.

Антонов заявил: "Я делаю для себя вывод о том, что от желания наладить отношения или поладить с Российской Федерацией Дональд Трамп не отказался". Такой вывод посол сделал из содержания бесед лидеров РФ и США, сообщает газета "Известия".

27 ноября текущего года спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел бы поладить с Россией, но действия официальной Москвы осложняют ситуацию.

Перед этим Трамп раскритиковал тех, кто сомневается в успехе сотрудничества США с Россией. В своем микроблоге Трамп назвал их ненавистниками и дураками.