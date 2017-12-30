В пригороде Энгельса сбежавший заключенный убил многодетную мать

Вечером в пятницу, 29 декабря, жительницу Саратовской области обнаружили, предположительно, убитой в селе Квасниковка, которое входит в состав города Энгельса. Такие данные сообщила СМИ старший помощник руководителя регионального СУСК Екатерина Котлова.

Как уточняется, на пульт поступило сообщение, что по месту проживания в селе Квасниковка было обнаружено тело женщины 1979 года рождения с колото-резаными ранениями. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия. Тело было отправлено на судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти, передает РИА Новости.

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. Следователи устанавливают обстоятельства телесных повреждений женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметила Екатерина Котлова.

Источники в правоохранительных органах уточнили, что убитая женщина – мать шестерых детей.

В ночь на субботу, 30 декабря, некоторые СМИ сообщали, что сбежавший из колонии-поселения заключенный вечером 29 декабря в Энгельсском районе Саратовской области якобы убил свою бывшую подругу, которая является матерью восьмерых детей, на глазах одного из них. В регионе ввели план "Перехват".

Представители региональных управлений МВД, Росгвардии и ФСИН пока никак не комментируют информацию.