В 14 городах США откроются участки для голосования на выборах президента РФ

Во время выборов президента Российской Федерации в 14 городах США откроют участки для голосования. Один из них появится в Сан-Франциско, где американские власти закрыли российское генконсульство. Об этом посол Анатолий Антонов рассказал в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, в городах, где появятся временные участки, россиян через средства массовой информации оповестят о возможности отдать свой голос. Информация будет опубликована на сайтах генконсульств и посольства. Процедуру организуют в режиме досрочного голосования.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, напоминает телеканал "Россия 24".