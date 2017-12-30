В 14 городах США откроются участки для голосования на выборах президента РФ

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Президентские выборы 2 часа назад
30 декабря 201708:15
В 14 городах США откроются участки для голосования на выборах президента РФЧитайте нас в Telegram
Во время выборов президента Российской Федерации в 14 городах США откроют участки для голосования. Один из них появится в Сан-Франциско, где американские власти закрыли российское генконсульство. Об этом посол Анатолий Антонов рассказал в интервью телеканалу RTVI.
По его словам, в городах, где появятся временные участки, россиян через средства массовой информации оповестят о возможности отдать свой голос. Информация будет опубликована на сайтах генконсульств и посольства. Процедуру организуют в режиме досрочного голосования.
Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, напоминает телеканал "Россия 24".
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