Украинский генерал: Крымский мост уязвим для ракетных атак и ударов авиации

Керченский мост, который строит Россия, с военной точки зрения достаточно уязвим для ударов авиации, а также ракет морского и наземного базирования. Такое заявление во время чата для издания "Главред" сделал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

По словам Романенко, мост представляет собой стратегическую артерию, которая может способствовать экономическому росту Крыма, а также обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым с Краснодарским краем, будет самым протяженным в Российской Федерации. Его длина составит 19 километров, напоминает РИА Новости. Начало движения автомобильного транспорта по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов – на декабрь 2019 года.

Как отмечает руководитель экспертной группы "Крымский проект" Игорь Рябов, движение автомобилей по мосту может начаться раньше запланированного срока.