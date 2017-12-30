НХЛ. Два очка Задорова помогли "Колорадо" одержать победу над "Торонто"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" на своем льду принимало "Торонто Мэйпл Лифз". Основное время матча победителя не выявило, а в овертайме победу со счетом 4:3 вырвали хозяева площадки.

Счет в поединке усилиями Натана Маккиннона открыли хоккеисты "Эвеланш", однако спустя неполные три минуты гости смогли отыграться. В дальнейшем игра проходила в заданном командами ключе – "Колорадо" выходит вперед, а "листья" догоняют своих соперников. Получилась своеобразная перестрелка, итогом которой стали ничейные 3:3 в основное время. Стоит отметить, что в двух забитых голах активное участие принял российский защитник Никита Задоров, отдав голевые передачи на Микко Рантанена и Александра Керфута в случае со второй и третьей шайбой.

Также в составе "Эвеланш" отличился вратарь Семен Варламов, который отыграл 63 минуты 25 секунд и отразил 31 бросок по своим воротам из 34 нанесенных.

Судьба же поединка решилась в овертайме, когда на 64-й минуте нападающий "Колорадо" Джей Ти Комфер смог поставить финальную точку в матче и вырвать для своего клуба важную победу -4:3.

Благодаря одержанной победе "Эвеланш" набрало 39 очков, занимая 12 строчку в Западной конференции. "Торонто" после этого матча имеет в своем активе 48 баллов и располагается на четвертой позиции.