ДТП под Новосибирском: два человека погибли, двое пострадали

На трассе Новосибирск – Омск произошло столкновение трех автомобилей, в результате ДТП два человека погибли. Такую информацию сообщили представители пресс-службы Главного управления МВД по Новосибирской области.

По предварительным данным, в результате аварии двое несовершеннолетних погибли на месте и двое взрослых были ранены.

Как уточняется, авария произошла на 98 километре трассы в Коченевском районе Новосибирской области в 10:45 по местному времени (6:45 по времени Москвы). Причиной произошедшего называют выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения, передает агентство "Интерфакс".