Авария в Кемерове оставила без электричества 700 жилых домов

В субботу, 29 декабря, из-за аварии два района Кемерова остались без электричества. Об этом сообщили СМИ в диспетчерской "Горэлектросетей".

Как уточняется, отключение произошло в Заводском и Центральном районах. На месте работает ремонтная бригада, передает агентство "Интерфакс".

Под отключение электроэнергии попало 35 улиц, 700 жилых домов.