Александр Радулов – первая звезда матча после победного дубля в ворота "Сент-Луиса"

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов смог дважды отличиться в матче против "Сент-Луис Блюз" и принести победу своему клубу. По итогам поединка россиянин был признан первой звездой матча.

Первая шайба в матче была забита лишь во втором периоде – отличился Маттиас Янмарк. Ответить гости смогли лишь в самом начале третьего игрового отрезка – забитая шайба на счету российского нападающего "Блюз" Владимира Тарасенко. Более того, хоккеисты "Сент-Луиса" уже через минуту смогли выйти вперед, когда Тейдж Томпсон забил вторую шайбу своей команды.

Однако ключевым моментом поединка стала заключительная пятиминутка, когда Джейми Бенн из "Далласа" выровнял ситуацию на табло -2:2. И именно в концовке настало время Радулова, когда за 42 секунды россиянин смог оформить дубль и принести своему клубу победу со счетом 4:2.

Успешный результат позволил "Далласу" максимально приблизиться к "Сент-Луису" в турнирной таблице Западной конференции – в активе "звезд" 45 очков и шестое место, у "Блюз" – 48 баллов удерживают их на пятой строчке.