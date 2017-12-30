Красноярский аэропорт эвакуируют из-за сообщения о минировании

Аэропорт Красноярска эвакуируют после анонимного сообщения о заложенной бомбе. Об этом сообщили в экстренных службах. На место выехали взрывотехники. Отмечается, что в настоящее время рейсов на вылет из аэропорта нет. Тем не менее, принято решение об эвакуации всех находящихся в терминале, передает "Интерфакс".