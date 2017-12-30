Пассажирский самолет вернулся в Челябинск из-за разгерметизации салона

Самолет А-320 вернулся в Челябинск после вылета в Петербург из-за разгерметизации салона. Об этом заявили в экстренных службах. Вынужденную посадку запросил командир самолета, диспетчеры, в свою очередь, решили вернуть самолет в аэропорт вылета.

Как сообщает "Интерфакс", после выработки топлива самолет приземлился в челябинском аэропорту. Пострадавших нет.