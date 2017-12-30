"Барселона" намерена сохранить воспитанника клуба, предложив ему пожизненный контракт

Футбольная "Барселона" выразила желание оставить в своих рядах испанского полузащитника Серджи Роберто и предложила ему пожизненное соглашение. Однако агент футболиста выдвинул ответные условия, детали которых пока остаются неизвестными. Сообщается, что представители каталонского клуба пока продолжают их изучать.

Как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на испанское издание As, в данной ситуации действительно существуют разногласия между желаниями игрока и клуба, однако источник в "Барселоне" выразил надежду на то, что договор в ближайшее время все-таки будет подписан.

В текущем сезоне Роберто провел за "Барсу" в чемпионате Испании 13 игр и забил 1 гол. Он является собственным воспитанником, который прошел все возрастные уровни каталонского клуба.