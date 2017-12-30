Путин подарил щенка приморской школьнице

Новогодний подарок от президента получила приморская школьница. 12-летней Лизе Воробьевой из села Кавалерово Владимир Путин подарил щенка померанского шпица, передает телеканал "Россия 24".

В сентябре девочка написала письмо главе государства, в котором рассказала, что уже два года она мечтает о такой собаке. Приобрести щенка родителям было сложно — слишком дорого. Но Лиза продолжала надеяться, что когда-нибудь заведет пушистого друга.

И вот ее мечта осуществилась. Померанский шпиц — его назвали Сэмом — с полной родословной приехал в Кавалерово из питомника в Уссурийске, туда он попал из Нижнего Новгорода, проехав почти через всю страну.