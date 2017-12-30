В новогоднюю ночь с 10 площадок на Тверской запустят салюты

В новогоднюю ночь с 10 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице запустят красочные салюты. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Фейерверки взлетят на высоту от 60 до 100 метров. В результате чего небо над Москвой раскрасится в красный, зеленый, синий и фиолетовый цвета. Всего на Тверской будет запущено 1,5 тысячи зарядов.

Также организаторы праздника пообещали москвичам трехметровые фонтаны холодных искр и столпы дыма, "подкрашенные" цветным светом, передает РИА Новости.