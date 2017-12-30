Приставы в праздничные дни помогут оплатить задолженность в московских аэропортах

Судебные приставы в новогодние праздники помогут должникам оплатить задолженность в московских аэропортах и аннулировать запрет на выезд из страны. Об этом сообщила представитель столичного управления ФССП Татьяна Чулкова.

Она напомнила, что по закону временное ограничение на выезд из страны снимается на следующий день после отражения информации об оплате в системе.

Тем, кто запланировал провести праздники за рубежом, она посоветовала обратиться к электронному сервису "Банк данных исполнительных производств" на сайте ФССП и проверить наличие долга, передает "Интерфакс".

По словам Чулковой, "невыездным" становится гражданин, сумма долга которого превышает 30 тысяч рублей. Однако для отдельной категории должников действуют более жесткие ограничения — при сумме долга свыше 10 тысяч рублей по требованиям об уплате алиментов, возмещении вреда здоровью и в связи с потерей кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением.