В Москве под электричкой погиб человек

В столице мужчину сбила электричка. Трагедия произошла на станции "Москва-3" Ярославского направления. Примерно в 03:05 ночи мужчина пытался забраться на железнодорожную платформу, но его сбил электропоезд Мытищи-Москва, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

Погибший скончался на месте. Его личность пока не установлена.