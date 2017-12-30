Петербуржскую станцию метро закрыли из-за подозрительного предмета

В Санкт-Петербурге закрыта станция метро "Сенная Площадь", а также переходы на соседние станции: "Спасская" и "Садовая". Правоохранительные органы проверяют бесхозный предмет, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе подземки.

Напомним, что 27 декабря в одном из супермаркетов северной столицы произошел теракт. Пострадали 18 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ.