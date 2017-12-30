Столичный "Спартак" готов купить бразильца за 7 миллионов евро

Игрок бразильского "Сантоса" Лукас Вериссимо попал в сферу интересов московского "Спартака". Руководство "красно-белых" готово выложить за бразильца 7 миллионов евро.



Сообщается, что клубы уже вступили в переговоры.

Ранее интерес к Вериссимо проявляли португальская "Бенфика", французский "Сент-Этьен" и итальянский "Удинезе".

Отметим, что действующий договор Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до 30 июня 2022 года.