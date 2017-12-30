СМИ: Коутиньо приступил к поискам жилья в Барселоне

Полузащитник сборной Бразилии и английского "Ливерпуля" Фелипе Коутиньо ведет поиски дома в Барселоне. Как стало известно, бразилец уже сказал своим агентам начинать поиски подходящего жилья для него.

Об этом сообщает "Спорт-экспресс", который ссылается на испанское издание Mundo Deportivo.

Сообщается, что игрок уже в ближайшее трансферное окно покинет "мерсисайдцев" ради каталонского клуба. Сумма предполагаемой сделки составляет порядка 150 миллионов евро, а сам футболист за пять лет в составе "блаугранас" заработает 60 миллионов евро.