Павлюченкова и Хачанов оказались сильнее американцев в миксте на Кубке Хопмана

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов в миксте нанесли поражение американской паре Коко Вандевей и Джеку Соку. Поединок завершился в трех партиях со счетом 3:4 (3:5), 4:1, 4:2 в матче первого тура группового этапа Кубка Хопмана.



Накануне Анастасия уступила Коко, а Карен уступил Джеку. Теннисисты России потерпели поражение со счетом 1-2.

2 января 2018 года россияне сыграют с командой Швейцарии, за которую выступают Белинда Бенчич и Роджер Федерер.