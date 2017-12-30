"Сенную площадь" открыли после проверки бесхозного предмета

В Петербурге открыли станцию "Сенная площадь" после проверки обнаруженного бесхозного предмета. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

Ранее станция и переходы на станции "Спасская" и "Садовая" были закрыты. Чаще всего среди бесхозных предметов оказываются личные вещи граждан, передает ТАСС.