МЧМ-2018. Двое россиян в списке лучших бомбардиров

Двое хоккеистов сборной России попали в список бомбардиров после четвертого игрового дня молодежного чемпионата мира, который в эти дни проходит в США.



Возглавляет гонку нападающий США Кейси Миттельшташт. Он набрал шесть очков после трех игр (3+3).



Второе и третье место делят россияне Артур Каюмов и Клим Костин, которые записали в свой актив по пять результативных баллов после трех матчей.



Следующая игра сборной России начнется 1 января против команды Швеции. Начало в 04:00 по московскому времени.