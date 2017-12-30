МИД: Япония может нарушить договор о РСМД

Российское Министерство иностранных дел призвало Японию не становиться соучастником США и нарушать договор о ракетах средней и меньшей дальности. Как заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков, островное государство размещает на своей территории сухопутную версию американской системы противоракетной обороны Aegis.

Она использует универсальные пусковые установки, в которых можно размещать как перехватчики для уничтожения баллистических целей, так и ударные ракеты средней и меньшей дальности. Рябков уточнил, что Россия обязательно учтет этот факт в своем военном планировании, пишет агентство ТАСС.

Aegis Ashore – это широко разрекламированная американская система ПРО. Как утверждает разработчик, компания Lockheed Martin, она способная наводить оружие на любые цели, а также автоматически перехватывать баллистические ракеты мало и средней дальности.