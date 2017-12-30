Яромир Ягр стал третьим в НХЛ по количеству сыгранных матчей

Чешский хоккеист "Калгари Флэймз" Яромир Ягр после поединка регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его клуб в гостях встречался с "Анахайм Дакс" (1:2), вышел на третью строчку по сыгранным матчам в лиге. Теперь на его счету 1732 игры. По этому показателю он опередил Рона Фрэнсиса (1731 игра).

Отметим, что 45-летнего чеха опережают только Горди Хоу (1767) и Марк Мессье (1756).

Яромир Ягр дебютировал в НХЛ в 1990 году, когда впервые вышел на лед за "Питтсбург Пингвинз". В составе "пингвинов" он провел 11 лет – это самый продолжительный период для него в одной команде. После этого чех выступал в таких командах, как "Вашингтон Кэпитэлз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Филадельфия Флайерз", "Даллас Старз", "Бостон Брюинз", "Нью-Джерси Дэвилз" и "Флорида Пэнтэрс".

Также Ягр успел три года провести в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), когда выступал за омский "Авангард".