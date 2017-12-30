Роскачество нашло следы краба в крабовом мясе

Роскачество в канун Нового года исследовало крабовые палочки. Специалисты организации выяснили, что в российских магазинах продаются крабовые палочки, в составе которых действительно есть следы крабового мяса.

Эксперты проверили 30 образцов разных производителей по 36 показателям качества и безопасности. Результаты показали, что крабовые палочки не представляют опасности для здоровья. При исследовании продуктов выяснилось, что мясо краба содержалось в крабовых палочках пяти торговых марок.

При этом, как отмечает советник директора ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, доктор технических наук, профессор Любовь Абрамова, крабовое мясо может обеспечить население полноценным белком. Кроме того, фарш белой рыбы является диетическим продуктом, передает "Интерфакс".