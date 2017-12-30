Наставник ЦСКА Гончаренко мечтает о новом форварде

Футбольный клуб ЦСКА представил новогодний видеоролик. Главный наставник "красно-синих" Виктор Гончаренко выступил с пожеланием получить нового нападающего.



Отметим, что из-за проблем с забивными нападающими в концовке 2017 года в линию атаки был переведен полузащитник Понтус Вернблум



Напомним, что "армейцы" после первой части чемпионата России занимают пятое место в турнирной таблице.