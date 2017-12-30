Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом

Владимир Путин в новогоднем поздравлении Дональду Трампу заявил, что выстраивание диалога нужно для укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные угрозы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. При этом российский лидер подчеркнул важность того, чтобы основой для развития отношений между странами стали принципы равноправия и взаимного уважения.

Кроме того, президент России поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководителей международных организаций.

Поздравительные телеграммы направлены лидерам Казахстана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, а также Абхазии и Южной Осетии. Российский президент поздравил и глав Аргентины, Венесуэлы, Бразилии, Турции, Сирии, Папу Римского Франциска. А также лидеров Германии и Франции.

Путин направил поздравления президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, главе Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино и ряду бывших глав иностранных государств и правительств, в том числе Сильвио Берлускони, Джорджу Бушу-старшему, Джорджу Бушу-младшему и Николя Саркози, передает телеканал "Россия 24".