Стрельба в Лондоне. Пострадали двое подростков

Неизвестный преступник устроил стрельбу в ресторане быстрого питания в лондонском районе Ньюэм. Ранения в спину и ногу получили двое 16-летних подростка. Их доставили в больницу и прооперировали. Жизни молодых людей ничего не угрожает, пишет агентство ТАСС со ссылкой на Скотланд-Ярд.

Задержать стрелявшего пока не удалось, полиция ведет расследование.