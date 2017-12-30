Тхэквондист Храмцов – победитель турнира Большого шлема

Российский тхэквондист Максим Храмцов занял первое место на проходящем в китайском городе Уси турнире Большого шлема. Победа была одержана в весовой категории до 80 кг. В решающей схватке со счетом 35:29 россиянин одолел южнокорейца Ван Нам Гуна.

Также на пьедестале расположился Милад Бейги из Азербайждана, занявший итоговую третью строчку. В борьбе за бронзу он победил российского спортсмена Антона Коткова. Итоговый счет 17:7.

Этап в Уси – один из восьми турниров по тхэквондо, которые состоятся в течение ближайшего года.