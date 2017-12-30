В Москве перед Новым годом растаял весь снег

В Москве из-за аномально теплой погоды полностью растаял снег. Об этом сообщили в столичном метеобюро. По прогнозам синоптиков, до следующего года и в новогоднюю ночь температура воздуха будет держаться в районе 1-3 градусов. При этом осадки маловероятны. Лишь к утру 1 января может подморозить до 1-2 градусов мороза.

В декабре среднемесячная температура воздуха превысила норму на 5,7 градуса, а 29 декабря был зафиксирован рекорд — плюс 3,7 градуса. Среднесуточное превышение нормы составило 9,7 градуса.

В ночь на 30 декабря был обновлен температурный рекорд: температура поднялась до 4,2 градуса, что на 0,5 градуса выше прежнего максимума 30 декабря, установленного в 1994 году, передает "Интерфакс".