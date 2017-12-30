Экс-тренер Сербии Муслин: я не позволял главе ФСС выбирать тактику и заявку на чемпионат мира-2018

Сербский тренер Славолюб Муслин, уволенный из национальной сборной Сербии по футболу сразу после удачной квалификации на чемпионат мира-2018, прокомментировал свою отставку из команды. По его словам, в его работу пытались активно вмешаться.

"Очевидно, что последние два месяца я жил в заблуждении, — цитирует специалиста "Чемпионат.Com" со ссылкой на сербское издание Vecernje Novosti. – Такое состояние было связано с мыслями о том, что меня уволили из-за того, что я не позволил президенту Федерации союза Сербии составить заявку и выбирать тактику на матчи чемпионата мира-2018 в России".

Напомним, что после увольнения Муслина было объявлено, что сборную Сербии возглавил бывший игрок "Партизана", "Вердера" и "Шальке" Младен Крстаич.