Взятие заложников в Харькове: освобождены три женщины и двое детей

В ситуации с захватом заложников в харьковском почтовом отделении произошел вселяющий надежду на благополучный исход. Как написал в своем Твиттере пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, полиции удалось договориться об освобождении пяти человек — злоумышленник согласился выпустить трех женщин и двух детей, которых он удерживал.

Щойно голова СБУ доповЁв ПрезидентовЁ про звЁльнення 5 заручникЁв у ХарковЁ. Це троє жЁнок Ё двоє дЁтей. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 декабря 2017 г.

Таким образом, в заложниках остаются шестеро посетителей почты (первоначально их было 11).

Вооруженный преступник попытался ограбить отделение, в котором в предпраздничные дни находится много наличности, но не учел того, что сработает сигнализация и приедет наряд полиции. Тогда он на ходу изменил свои планы и, видимо надеясь, что ему дадут убежать, решился захватить заложников. Он забаррикадировался в помещении и, выйдя на связь с переговорщиками, заявил им о том, что готов взорвать бомбу, прикрепленную у него на поясе (эта информация так и не подтвердилась). О своих намерениях он пока ничего не сообщил. МВД пригрозило преступнику начать силовую операцию по освождению заложников.

На месте преступления находятся практически все силовые службы Харькова, а также врачи, пожарные и саперы. По факту захвата украинская полиция возбудила уголовное дело.