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Захват заложников на харьковской почте 1 час назад

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30 декабря 201719:29

Взятие заложников в Харькове: освобождены три женщины и двое детей

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В ситуации с захватом заложников в харьковском почтовом отделении произошел вселяющий надежду на благополучный исход. Как написал в своем Твиттере пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, полиции удалось договориться об освобождении пяти человек — злоумышленник согласился выпустить трех женщин и двух  детей, которых он удерживал.

Таким образом, в заложниках остаются шестеро посетителей почты (первоначально их было 11).

Вооруженный преступник попытался ограбить отделение, в котором в предпраздничные дни находится много наличности, но не учел того, что сработает сигнализация и приедет наряд полиции. Тогда он на ходу изменил свои планы и, видимо надеясь, что ему дадут убежать, решился захватить заложников. Он забаррикадировался в помещении и, выйдя на связь с переговорщиками, заявил им о том, что готов взорвать бомбу, прикрепленную у него на поясе (эта информация так и не подтвердилась). О своих намерениях он пока ничего не сообщил. МВД пригрозило преступнику начать силовую операцию по освождению заложников.

На месте преступления находятся практически все силовые службы Харькова, а также врачи, пожарные и саперы. По факту захвата украинская полиция возбудила уголовное дело.

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