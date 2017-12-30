Тотьмянина – о переломе ноги: год заканчивается "печалькой"

Новогоднее ледовое шоу Ильи Авербуха закончилось для фигуристки Татьяны Тотьмяниной неудачно – во время своего выступления она сломала ногу. Сама спортсменка очень расстроилась из-за произошедшего.

"Год, ты был прекрасен, но заканчиваешься печалькой, – написала Тотьмянина в своем Instagram. – Отношусь к ситуации философски. Живем дальше".

По ее словам, перелом ноги не является поводом для расстройства, потому что одновременно это и повод для передышки. В тот же самый момент она принесла свои извинения перед своей командой и зрителями за сложившиеся обстоятельства, пообещав скоро вернуться в строй.