На стороне ИГИЛ: коалиция перебрасывала боевиков зерновозами

Боеспособные отряды ИГИЛ (запрещено в России) перебрались из сирийской Ракки в среднюю часть долины реки Евфрат. Такое признание сделал глава Пентагона Джеймс Мэттис, но не уточнил, как именно террористам удалось выйти из окружения. За него это сделали журналисты из телекомпании RT. Эвакуация происходила с ведома проамериканских сил. Репортеры нашли свидетелей из числа союзников коалиции в регионе, так называемых Сирийских демократических сил, которые не только рассказали, но и показали, как все было.

Окраина Ракки. В кадре проезжают зерновозы. Только в одном ролике, снятым на телефон, — шесть грузовиков. В каждом — человек по 30-50. У большинства лица закрыты черными платками.

"Я видел боевиков ИГИЛ. Они передвигались на автобусах. У них был с собой какой-то багаж. Они направлялись в сторону Дейр-эз-Зора. Куда они дальше поехали, могу только предположить. В той стороне находятся также Абу-Кемаль и Маядин", — говорит один из местных жителей.

Там как раз шли бои - 21 ноября, в то время, когда была сделана эта запись. Сирийская армия при поддержке российских военных добивала бежавших из Дейр-эз-Зора боевиков. То есть получается, что американцы и их союзники по коалиции предоставили бандитам коридор, чтобы они могли спокойно передислоцироваться и дальше воевать против сирийского правительства. Эти видеодоказательства раздобыли журналисты из RT. Что особенно ценно, о боевиках ИГИЛ говорят люди с нашивками Сирийских демократических сил, которых поддерживает США.

Следом за грузовиками едут несколько автобусов. В каждом - до 50 человек. В итоге только в один кадр попало около батальона, если измерять масштабами регулярной армии, то есть человек 800. На самом деле их было раза в четыре больше.

Журналисты BBC тоже провели свое расследование и опубликовали под названием "Грязный секрет Ракки". По их данным, речь могла идти о передислокации четырех с лишним тысяч игиловцев. Сила, которая могла бы переломить ход боевых действий под Дейр-эз-Зором. Но не переломила. Потому что сирийская и российская армии переломили ее раньше, даже не дав вступить в сражение.

Если называть вещи своими именами, то коалиция почти открыто выступила на стороне ИГИЛ. Это же подтверждает и еще один факт. По информации, которой располагает сирийское информагентство SANA, лидеров "Исламского государства" на американских вертолетах вывозили из провинции Дейр-эз-Зор в Хасаку. Там, на территории, подконтрольной курдским ополченцам, американцы разбили лагерь, где из террористов начали сколачивать новые антиправительственные отряды. По данным того же агентства SANA, было несколько таких перебросок на вертолетах. Ранее о существовании лагеря подготовки террористов в провинции Эль-Хасака сообщал и российский Центр по примирению враждующих сторон. Там отмечали, что подготовку боевиков представители США в этом лагере ведут последние полгода.