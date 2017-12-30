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30 декабря 201720:28 Валентин Богданов

Обидели сенатора: стороннице антироссийских санкций не дали визу

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Американские правозащитники критикуют блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram на страницах New York Times. При этом ответная реакция России на подобную политику почему-то вызывает удивление в США. Очередной пример — отмена визита в Москву группы американских сенаторов. Парламентариев обидел отказ в выдаче визы сенатору Джин Шахин, попавшей под российские санкции как раз за активную поддержку ограничительных мер.

У каждого, кто обрушивается на Россию с Капитолийского холма, есть своя специализация. Сенатор Маккейн отстаивает интересы Пентагона, сенатор Кардин целит в энегретику, конек Джин Шахин — российская пропаганда По полной сенатор от Нью-Гэмпшира оседлала его во время апрельских слушаний.

"Наш законопроект предоставит Департаменту юстиции новые и необходимые полномочия для расследования возможных нарушений Закона о регистрации иностранных агентов RT America", — заявляла она. — Этот закон был принят в конце 1930-х годов в ответ на опасения по поводу распространения пропаганды нацистов в Соединенных Штатах. Что ж, мне кажется, сегодня абсолютно уместно взглянуть на то, что Россия и другие страны могут делать с нашими новостями".

Для пущего эффекта помощники тогда внесли в зал для слушаний и наглядное пособие. К стенду прикрепили фото главного редактора RT Маргариты Симоньян, на котором она вместе с российским президентом. Вот, дескать, главное доказательство. Шахин даже сообщила, что улика притекла к ней прямиком из секретного доклада американской разведки. Засомневавшиеся с помощью пары кликов, правда, тут же отыскали снимок в Интернете. Другой целью Шахин была российская "Лаборатория Касперского". Сенатор агитировала за полный запрет использования ее программного обеспечения американскими госучреждениями, мечтая распространить санкции вообще на всю экономику России.

"Мы знаем о России и российском вмешательстве в выборы 2016 года. Русские пытались посеять раздор в нашей стране, нам пора действовать", — подчеркивала Шахин.

В какой-то момент сенатской трибуны и аудитории CNN Шахин хватать перестало. Сенатор собралась лететь в Россию, чтобы, как заявлено, в середине января встретиться с действующими представителями власти и "следующим поколением российских лидеров". Документы приближенные составительницы американских черных списков понесли в посольство в Вашингтоне, где очень удивились тому, что списки такого цвета, оказывается, бывают не только у США.

Как заявили в пресс-службе сенатора, она сожалеет в связи с решением Кремля помешать диалогу между американскими сенаторами и россиянами, "однако все равно продолжит работу по привлечению властей РФ к ответственности за действия, направленные против международных норм и российского народа".

В знак солидарности билеты до Москвы сдали и ее коллеги республиканцы. Сенаторы Рон Джонсон и Джон Барассо в Россию тоже не едут. Отказ Шахин в визе они назвали контрпродуктивным, забыв, правда, добавить, что сами до этого и довели.

Вот заявление наших дипломатов в Вашингтоне: "Попытка представить эту ситуацию таким образом, будто визит сенаторов сорвался по вине российской стороны, является абсолютной ложью. Более того, мы предлагали разные пути выхода из этой ситуации, в частности, предлагали соглашение по выдаче виз фигурантам санкционных списков по обоюдному принципу. К сожалению, соглашение было отклонено американской стороной".

Более того, никаких препятствий остальным членам группы российское посольство не чинило. В срок свои визы получили все сенаторы и их помощники.

От парламентского диалога российские власти никогда не отказывались. Наоборот, все контакты по этой линии прекратили как раз в США.

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