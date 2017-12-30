"Движение вверх" - фильм о любви и чуде

"Движение вверх" - фильм о героической победе наших баскетболистов на Олимпиаде 1972 года - победоносно шагает по стране. Картина, созданная при участии ВГТРК, стартовала в прокате на уровне главного российского блокбастера "Салют-7". Сборы уже превысили 82 миллиона рублей. А впереди — новогодние каникулы, во время которых сотни тысяч зрителей пойдут в кино. И профессионалы не припомнят другого фильма, который собирал бы и захватывал столь широкую аудиторию - от детей и студентов до пенсионеров.

Стандартный баскетбольный мяч — "семерка". Вес — примерно 600 граммов, диаметр - 24 сантиметра. Вероятность попадания таким мячом со штрафного у профессионального игрока - 70%, а при трехочковом броске - с 7 метров - она сокращается до 30%. Теперь представим себе, что мяч в игре, что ваш противник настолько силен, что ни разу до этого не проигрывал, — вероятность падает до ничтожных значений. Но это — главный матч в вашей жизни. Вы готовились к нему, как никто, дома вас ждут друзья, любимые, близкие, за вас болеет великая страна. Это - мотивация, она повышает вероятность. Но ее понижает волнение. В общем, победа - это всегда чудо. Баскетбольный мяч - лишь метафора, и фильм "Движение вверх" не о баскетболе, а о том, без чего чудо невозможно, — о невидимых, неосязаемых силах, что сокрушают и рождают целые цивилизации, что дарят человеку крылья. Сам фильм — как раз такое чудо.

И чудо это - конечно же, любовь. Именно о ней этот фильм. А еще он о большой мечте — из тех, что рождает движение вверх, по которому мы так соскучились. И то, что творит этот фильм с любым залом в стране, - тоже чудо. Почему в залах совсем разные люди? Целыми классами! Мужья, жены, с детьми, с внуками. Однажды на "Легенде №17" зритель поверил в родное кино, и он не желает эту веру терять.

"Это - шедевр! — признаются зрители. - Слезы, эмоции... Очень понравилось! Мы в восторге от этого фильма! Сердце до сих пор колотится".

"Мы живем среди очень талантливых и хороших людей. На экране - наши отцы. И я понимаю, что это — те люди, с которыми я хочу дальше прожить свою жизнь. Это очень важно", — уверен актер Владимир Машков, исполнитель главной роли.

Такие фильмы как раз и делают нас страной. Они разлетаются на цитаты, по которым всегда распознаешь своих.