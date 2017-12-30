Телевизионная машина времени: какие сюрпризы готовит "Россия 1"

Новый год, как никакой другой праздник, полон традиций. И неизменной традицией уже много лет остается просмотр знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" В предновогодние часы 31 декабря легендарный рязановский фильм покажет телеканал "Россия 1". Какие еще подарки приготовил зрителям наш телеканал и что можно будет увидеть в волшебную новогоднюю ночь?

Через считаные часы в преддверии праздника на канале "Россия 1" заработает "Главное новогоднее телевидение". Это будет телевизионная машина времени, которая "прокатит" зрителей по знакомым с детства адресам и только приятным воспоминаниям.

Фильму "Бриллиантовая рука" в наступающем году стукнет полвека. На неумирающем гайдаевском юморе выросли целые поколения россиян. И растут новые. Дмитрий Николаев всю жизнь с "Бриллиантовой рукой," в культовой комедии он сыграл сына Семена Семеновича Горбункова.

"Ирония судьбы, или С легким паром!" - в этот Новый год обязательный атрибут праздника заиграет новыми красками. Зрители "России 1" впервые увидят тщательно реставрированную Гостелерадиофондом версию этой картины - со сверхчетким изображением: теперь можно рассмотреть каждую деталь в любимом фильме и еще глубже погрузиться в атмосферу настоящего праздника.

В "Джентльменах удачи" у Людмилы Любомудровой была крохотная роль, а все до сих пор называют ее "администраторшей". Это кино для хорошего настроения 31 декабря россияне смогут посмотреть по местному времени, где бы они ни находились. Специально к празднику, телеканал "Россия 1" первым в стране открывает вещание пяти дополнительных — "нечетных" — дублей и таким образом полностью адаптирует телепрограмму ко всем часовым поясам. А значит, и "Ирония судьбы", и новогодний огонек, и — самое главное - поздравление президента выйдут в эфир строго в положенное время. 30 миллионов человек наконец-то увидят, как Кремлевские куранты отбивают двенадцать ударов именно за несколько секунд до наступления нового года, а не за час до и не часом позже. Только канал "Россия 1" доставляет праздник вовремя.

Наполнить первые бокалы шампанским канал "Россия 1" предложит зрителям за два часа до обращения президента. Провожать старый год будем целым парадом любимых звезд. Они скрасят зрителям последние новогодние хлопоты. В эфире — только легкие шутки, пародии и любимые песни.

В этот предновогодний вечер шутить и дурачится можно даже таким серьезным людям, как Николай Валуев, особенно в любой всеми рубрике "Спокойной ночи, малыши", которую он на параде звезд ведет вместе с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым.

Это будет самая зажигательная ночь на канале "Россия 1". Сразу после боя новогодних курантов — шоу, без которого Новый год не Новый год. Самые необычные дуэты и трио ожидают зрителей канала в "Голубом огоньке". Любимые миллионами россиян песни в эту ночь будут звучать совсем по-новому. Звезды слетаются на огонек с подарками и сюрпризами для зрителей. Почти сотня оригинальных номеров. И только смелые эксперименты! Для праздника подготовили 1,5 тонны блесток, 600 килограммов конфетти и 150 километров мишуры. "Голубой огонек" на Шаболовке — это новогодняя традиция, которую невозможно заменить никакими подделками.

Настоящий Новый год начинается с настоящего "Голубого огонька" телеканала "Россия 1".