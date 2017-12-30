Теракт в Петербурге устроил сумасшедший

Информированный источник ТАСС в правоохранительных органах Санкт-Петербурга, сообщил, что житель города, задержанный по подозрению во взрыве в супермаркете "Перекресток", страдает психическим заболеванием. Некто Дмитрий проживает в Красносельском районе Петербурга, ведет асоциальный образ жизни и состоит на учете в психоневрологическом диспансере, добавил собеседник агентства.

Правда, эта информация наводит на новые вопросы, как асоциальный тип и сумасшедший мог собрать взрывное устройство? Такие навыки требуют серьезной пиротехнической подготовки.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в терроризме является членом некой националистической организации. Неизвестно, подтвердилась ли эта информация.

ФСБ задержала злоумышленника ночью 30 декабря. Его уже допросили следователи, и они намерены ходатайствовать об аресте.

Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, взорвалась 27 декабра в ячейке камеры хранения супермаркета "Перекресток", расположенного в ТРЦ "Гигант холл" на Кондратьевском проспекте. Пострадали 18 человек. Возбуждено дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".