Дубль Салаха принес "Ливерпулю" победу над "Лестером"

В английской премьер-лиге проходят матчи 21 тура.. Важные победы одержали "Ливерпуль" и "Челси". Бывший соперник "Спартака" по Лиге чемпионов выиграл у "Лестера", чемпион Англии разгромил "Сток Сити".

"Ливерпуль" на своем поле выиграл у "Лестера" 2:1. Гости добились успеха в самом начале матча после удара Джейми Варди. Этот гол оставался единственным почти 50 минут, пока Мохаммед Салах не восстановил равновесие. Победный для "красных" мяч забил также Салах. Египтянин довел количество забитых мячей до 17 и уступает один гол нападающему "Тоттенхэма" Гарри Кейну. "Ливерпуль" набрал 43 очка и занимает четвертое место.

На второе место поднялся лондонский "Челси". Действующий чемпион Англии со счетом 5:0 разгромил дома "Сток Сити" 5:0. По мячу забили Антонио Рюдигер, Дэнни Дринкуотер, Педро Родригес, Виллиан и Даниэле Дзампакоста. У "Челси" 45 очков и он на 13 очков отстает от лидера "Манчестер Сити".

"Борнмут" дома нанес поражение "Эвертону" со счетом 2:1. "Суонси" с тем же результатом выиграл в гостях у "Уотфорда". Не был открыт счет в матчах "Хаддерсфилд Таун" – "Бернли" и "Ньюкасл" – "Брайтон".