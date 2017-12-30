Сергей Карякин стал вторым на чемпионате мира по быстрым шахматам

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. Победу одержал чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. Серей Карякин занял второе место.

Магнус Карлсен набрал 16 очков и к званию чемпиона мира по шахматам добавил титул победителя первенства по блицу. По 14,5 очков набрали Сергей Карякин и индиец Вишванатан Ананд, но по дополнительным показателям второе место досталось российскому гроссмейстеру, сообщает ТАСС. Что касается остальных российских участников турнира, то Петр Свидлер, набравший 13,5 очков, занял 11 место. Александр Грищук — 13-е (13), Борис Савченко — 14-е (13), Алексей Дреев — 19-е (12,5), Ян Непомнящий — 21-е (12,5), Владислав Артемьев — 23-е (12,5), Санан Сюгиров — 32-е (12), Владимир Федосеев — 33-е (12), Андрей Есипенко — 41-е (11,5), Александр Рахманов — 44-е (11,5).

У женщин чемпионкой мира стала грузинка Нана Дзагнидзе (16,5), На втором места наша шахматистка Валентина Гунина, набравшая 16 очков. Третье место заняла китаянка Цзюй Вэньцзюнь (14). Результаты остальных российских шахматисток — Екатерина Лагно — четвертое место (14), Александра Костенюк — седьмое (13,5), Александра Горячкина — 14-е (12,5), Анастасия Боднарук — 22-е (12), Дарья Войт — 29-е (11,5), Марина Нечаева — 30-е (11,5), Дарья Чарочкина — 46-е (10,5), Дина Беленькая — 48-е (10,5).