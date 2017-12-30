Все заложники в Харькове освобождены, преступник схвачен

Судя по всему, отцу злоумышленника, который захватил после неудачной попытки ограбления почтовое отделение на улице Шевченко в Харькове, удалось уговорить сына отпустить своих жертв. Об освобождении всех заложников и задержании преступника сообщил лично президент Украины. Запись об этом радостном событии появилась в Twitter Петра Порошенко.

УсЁх заручникЁв у ХарковЁ звЁльнено. Нападника затримано.



Дякую за добру роботу спЁвробЁтникам НацЁональної полЁцЁї та СБУ.



Доручив мЁсцевим органам влади надати постраждалим усю необхЁдну допомогу. — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 декабря 2017 г.

Глава страны также поблагодарил за хорошую работу всех сотрудников, которые принимали участие в спецоперации и пообещал помошь пострадавшим.

К счастью, злодей не выполнил свое обещание взорвать самодельную бомбу. Скорее всего, это была лишь мнимая угроза — взрывчатки у него не было. Впрочем, об этом в скором времени сообщит полиция Харькова. А возможно и о мотивах преступника, ведь они пока так и не известны - требований никаких он так и не выдвинул.

Глава нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что жертв и пострадавших при задержании преступника не было.

Напомним, что 30 декабря мужчина в маске захватил 11 посетителей почты, среди которых были дети 11 и 13 лет. Позже переговорщикам удалось договориться об освобождении 3 женщин и детей. И вот теперь на свободе все жертвы грабителя. Его будут судить по статье "Захват заложников" УК Украины, по которой ему грозит до 15 лет тюрьмы.