Нападающий "Манчестер Юнайтед" Лукаку покинул поле на носилках

Матч 21 тура английской премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптоном" был омрачен травмой нападающего "МЮ" Ромелу Лукаку. Футболист, получивший сильный удар по голове, не смог покинуть поле самостоятельно.

На 8 минуте Ромелу Лукаку и защитник "Саутгемптона" Весли Худт столкнулись головами в воздухе, после чего оказались на газоне. Лукаку не смог подняться самостоятельно. Футболист покинул поле с кислородной маской на носилках .

Лукаку не смог продолжить встречу и был заменен на Маркуса Рэшфорд. Футболист был госпитализирован в одну из клиник Манчестера.