КХЛ. "Слован" нанес поражение "Йокериту"

Единственный матч игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейно лиги был сыгран в Братиславе. "Слован" принимал "Йокерит" из Хельсинка и выиграл с результатом 3:2.

Клубы встречались несколько дней назад в Хельсинки. Та встреча завершилась победой "Слована". И на этот раз снова верх взял клуб из Братиславы. У победителей отличились Юрай Микуш , Ник Эберт и Патрик Лампер. У "Йокерита" отличились Никлас Енсен и Стив Мозес )

Поражение никак не отразилосб на турнирном положении "Йокерита". Он располагает 8 очками и занимает третье место в Западной конференции. У "Слована" 47 очков и предпоследняя 12 позиция.