Светящиеся бутылки вместо взрывчатки: харьковские заложники начали рассказывать

Мальчик, освобожденный из плена на почте в Харькове рассказал, что злоумышленник, державший людей в заложниках, постоянно предлагал им кофе и чай. Он также требовал снимать его на видео и выкладывать в Сеть. Мальчик вспомнил, что мужчина надел на себя предметы, которые называл взрывчаткой и все время повторял: "Если полицейские не будут его слушать, он взорвет ее". По словам мальчика, "взрывчатка" представляла собой две бутылки с какой-то смесью внутри, при этом они светились синим цветом, передает РИА Новости.

30 декабря в Харькове неизвестный мужчина захватил одно из помещений "Укрпочты". В помещении находились 11 заложников.

Позже президент Украины Петр Порошенко сообщил, что все заложники освобождены, а злоумышленник задержан. По данным нацполиции Украины, в ходе операции по освобождению никто не пострадал.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "захват заложников". Максимально предусмотренное наказание по данной статье — 15 лет лишения свободы.