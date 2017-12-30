Гостям и жителям Нью-Йорка придется померзнуть в новогоднюю ночь

Новый год в Нью-Йорке станет самым холодным за 55 лет и температура лишь немного не дотянет до столетнего рекорда. Днем 31 декабря будет минус 12 с половиной, а ночью — до минус 17-ти с половиной градусов. Власти города посоветовали жителям не напиваться на праздники, одеваться как можно теплее и поменьше гулять, отмечает телеканал "Россия 24".