Власти Непала вводят ограничения для покорителей Эвереста

В Непале запретили подъемы на Эверест в одиночку. Также с нового года там перестанут выдавать разрешения на восхождение слепым альпинистам и людям, у которых ампутированы конечности. Так решение принято, чтобы сократить число несчастных случаев. Хотя альпинизм — один из самых ценных источников пополнения бюджета Непала. Он приносит 70% доходов туриндустрии страны, отмечает телеканал "Россия 24".