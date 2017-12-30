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30 декабря 201723:47

Россию захлестнула новая волна ложных минирований

фото: Global Look Press

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"Телефонные террористы" не унимаются – в предпоследний день уходящего года в разных городах России были зафиксированы сообщения о минировании общественных зданий. После проведенных проверок выяснилось, что информация была ложной.

Так, в Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов после проведения эвакуации проверяли здания нескольких торгово-развлекательных центров и местного аэропорта. Опасных предметов обнаружено не было, после проверки воздушная гавань работает в обычном режиме, передает "Интерфакс".

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции также не обнаружили подозрительных и опасных предметов в пяти торговых центрах, о минировании которых сообщил неизвестный. Полиция ищет злоумышленника, сообщившего о минировании, передает ТАСС. Не подтвердилась информация о минировании и в Саратове, где после звонков о заложенных бомбах были эвакуированы посетители и персонал ряда торговых центров.

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов провели проверку станции метрополитена "Геологическая", о минировании которой сообщил неизвестный. Ничего криминального также не было обнаружено. По предварительным данным, звонил нетрезвый гражданин. Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства и адрес проживания подозреваемого.

В Волгограде полицейские завершили проверку двух торгово-развлекательных центров, которые были эвакуированы после поступивших сообщений о минировании. Взрывоопасные предметы также не были обнаружены. В настоящее время устанавливается личность злоумышленника, сообщившего о ложных минированиях.

В Москве после анонимного звонка из торгового центра "Капитолий" эвакуировано около 700 человек. Для проверки здания на место направлены кинологи с собаками, экстренные мероприятия пока не закончены.

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