Центр по примирению враждующих сторон в Сирии подвел итоги года

К режиму прекращения боевых действий за 2017 год присоединились больше тысячи населенных пунктов. Нуждающимся передано более двух тысяч тонн гуманитарной помощи. Врачи помогли почти 70-ти тысячам сирийцев. За год Центр обеспечил безопасное проведение более 140 гуманитарных конвоев ООН и это еще не все, отмечает телеканал "Россия 24".

"Благодаря совместной работе Центра по примирению и руководства провинций Сирии восстановлены основные объекты социально-значимой инфраструктуры: 88 медицинских учреждений, 178 школ, 35 детских садов, 152 объекта водо- и энергоснабжения. С учетом результатов этой работы определялись наиболее благоприятные районы для обустройства и приема беженцев", — заявил генерал-майор Юрий Евтушенко.