Владимир Путин провел телефонный разговор с Саули Ниинистё

Президент России обсудил по телефону с коллегой из Финляндии урегулирование в Сирии, а также кризисные ситуации на Корейском полуострове и Украине. Как сообщила пресс-служба Кремля, речь шла и о перспективах взаимовыгодного сотрудничества в следующем году. Также Владимир Путин и Саули Ниинистё поздравили друг друга с наступающим Новым годом, заключает телеканал "Россия 24".