Благой Георгиев решил завершить карьеру футболиста

Болгарский полузащитник Благой Георгиев решил завершить карьеру игрока. В нашей стране Георгиев известен по выступлениям за "Терек", "Амкар", "Рубин" и "Оренбург". На счету 36-летнего футболиста 49 матчей за сборную Болгарии.

Благой Георгиев приехал в Россию в 2009 году и выступал в нашей стране на протяжении восьми лет. В нынешнем сезоне Благой выступал в ФНЛ за "Оренбург" и провел 8 матчей. Однако в декабре клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию. Несмотря на наличие нескольких предложений Георгиев решил завершить выступления.

Как информирует "Р-Спорт", причиной подобного решения стала утрата Георгиевым интереса к футболу. Болгарин намерен заняться другим делом, сообщив, что его новый проект "далек от футбола и связан с Россией".-